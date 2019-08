Straubinger Tagblatt: Mietpreisbremse imöffentlichen interesse

Da haben viele Vermieter vergeblich gehofft,

dass ihnen das Bundesverfassungsgericht einen Freibrief erteilt, auch

in Zukunft die Mieten nach Gutdünken anzuheben. Die Ansicht der

Klägerin und des Berliner Landgerichts, die Mietpreisbremse greife

über Gebühr in das Eigentumsrecht von Immobilieneigentümern ein,

teilen die Karlsruher Richter nicht. Im Gegenteil: Sie haben in ihrem

Urteil klargestellt, dass die Bremse sogar „im öffentlichen

Interesse“ sei: Es gehe darum, der „Verdrängung weniger

leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten

Stadtteilen entgegenzuwirken“. Die große Koalition ist also mit ihren

Plänen zur Verschärfung der Mietpreisbremse auf der sicheren Seite.

