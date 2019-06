Straubinger Tagblatt: Problemfall Gorch fock

Die politische und juristische Aufarbeitung des

Falls Gorch Fock ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Das

Projekt beschäftigt längst die Staatsanwälte. Es steht exemplarisch

für all das, was in der Bundeswehr schon seit einer Weile schief

läuft. Verantwortung verliert sich im Dickicht der zersplitterten

Zuständigkeiten. Niemand traut sich, frühzeitig auf offensichtliche

Fehlentwicklungen hinzuweisen und dies zu melden: Frau Ministerin,

wir haben ein Problem.

