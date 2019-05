Straubinger Tagblatt: Rezo und die CDU – Politik auf Neuland

Egal, ob es nun Rezo ist oder die

Fridays-for-Future-Bewegung – immer wieder zeigen Politiker nicht nur

der CDU, dass sie die Kritik nicht ernst nehmen. Man hört sich den

Unmut an, verteilt mitunter Lob und geht zur Tagesordnung über. Das

ist die Art von Politik, die junge Leute nervt und von Parteien

fernhält. Auch wenn es mitunter lästig ist: Politiker müssen sich mit

den Argumenten der jungen Generation, deren Wohl ihnen angeblich so

an Herzen liegt, auseinanderzusetzen.

