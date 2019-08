Straubinger Tagblatt: SPD auf Irrwegen

Mit Franz Müntefering teilt Brunner die Ansicht

„Opposition ist Mist“, warnt vor einem Verlust der

Regierungsfähigkeit und outet sich als Befürworter der GroKo. Man

sehe am Beispiel Bayerns, dass die Stärkung in der Opposition eine

Mär sei. Die (fast nur) in der SPD umstrittene Agenda 2010 will er

nicht rückabwickeln, sondern die Partei von deren Notwendigkeit

überzeugen. Das ist tapfer, aber mehrheitsfähig ist der bayerische

Sozialdemokrat mit diesen Ansichten in der heutigen SPD wohl nicht

mehr.

