Straubinger Tagblatt: SPD-Parteitag – Schlechte Alternativen

Der Parteitag hat sich zum Schritt Richtung

große Koalition entschieden, weil andernfalls zwei ganz üble

Szenarien drohen. Nummer eins: Die nächste Regierung, wer auch immer

ihr letztlich angehört, macht ihre Sache gut, nutzt die vorhandenen

finanziellen Spielräume zur Zufriedenheit aller. Kein Hahn kräht mehr

nach der SPD. Nummer zwei: Es kommt zu keiner vernünftigen Regierung,

sondern zu Stillstand oder Chaos. Bei Neuwahlen bekommt die SPD die

Quittung dafür, dass sie den Schlamassel verursacht hat. Wer will

schon eine Partei wählen, die erwiesenermaßen gar nicht regieren

will? Wenn die Parteimitglieder bald das letzte Wort in Sachen GroKo

sprechen, sollten sie das bedenken.

