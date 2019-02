Straubinger Tagblatt: Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern – Aus den Schützengräben

Wichtig ist am Ende nicht, warum jemand das

Richtige tut, sondern dass er es tut. Daher kann man den Aufruf an

alle Seiten, sich aus den Schützengräben herauszubewegen, nur

unterstreichen. Auf Zeit in Form einer endlosen Laber-Runde kann

schon wegen der gesetzlich vorgesehenen Fristen für den Fortgang

eines Volksbegehrens nicht gespielt werden. Der politischen Kultur im

Lande kann es nur gut tun, wenn einmal etwas Sinnvolles wie

Handfestes im Konsens geschaffen wird.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell