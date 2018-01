Studie: Die Bayerische zählt zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands im deutschsprachigen Raum

Die Versicherungsgruppe die Bayerische zählt zu

den Top-Arbeitgebern des Mittelstands in Deutschland, Österreich und

der Schweiz. Unter den Versicherungsunternehmen erreicht die

Bayerische Platz 5. Das ist das Ergebnis einer Studie, die

Focus-Business gemeinsam mit Kununu, dem Arbeitgeberbewertungsportal

für Angestellte, Auszubildende und Bewerber, erstmals durchgeführt

hat.

„Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz“, sagt Dr. Herbert

Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. „Die

Zufriedenheit der Arbeitnehmer ist essenziell für den Erfolg eines

Mittelständlers. Es sind die Mitarbeitenden, die ein Unternehmen

prägen und voranbringen.“

„Wir freuen uns, über unsere ausgezeichnete Personalpolitik denn

wir arbeiten stetig daran, unsere Unternehmenskultur zu verbessern“,

sagt Alexander Müller-Benz, Leiter Personalmanagement bei der

Bayerischen.

Focus-Business und das Marktforschungsunternehmen Media Market

Insights (MMI) haben rund 13.000 Datensätze mit mehr als 324.000

Arbeitgeber-Urteilen des Bewertungsportals Kununu ausgewertet und

daraus die 1300 Top-Arbeitgeber des Mittelstands in der DACH-Region

zu ermitteln. Die Mitarbeiteranzahl der Unternehmen muss zwischen elf

und 500 liegen. Außerdem müssen folgende Kriterien erfüllt sein: Das

Unternehmen sitzt in der DACH-Region, die Bewertung bei Kununu liegt

bei mindestens 4,12 von fünf Punkten und der Arbeitgeber kann eine

Mindestanzahl an aktuellen Kununu-Bewertungen vorweisen.

Die endgültige Platzierung bestimmt ein Punktewert aus dem

Bewertungsdurchschnitt, der Anzahl der Kununu-Bewertungen und der

Mitarbeiteranzahl. Wer in der Top-Liste erscheint, wird als

„Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018“ ausgezeichnet.

Die Bayerische bietet ihren Mitarbeitenden zahlreiche attraktive

Leistungen. Neben flexiblen Arbeits- und Zeitmodellen wie

beispielsweise Vertrauensarbeitszeit für alle und Arbeiten im

Homeoffice können Eltern ihre Kinder in Notsituationen auch mit zur

Arbeit bringen und im Eltern-Kind-Büro betreuen. Der Versicherer

versucht, mit einer Vielzahl von Varianten auf die persönliche

Lebenssituation abgestimmte Angebote zu entwickeln, um die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Gesundheitsmanagement spielt bei der Bayerischen ebenfalls eine große

Rolle. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, an Vorsorgeuntersuchungen

und Beratungen des Betriebsarztes, sowie an Sport-Aktivitäten und

wiederkehrenden Aktionen wie dem Firmenlauf in München teilzunehmen.

Darüber hinaus offeriert die Bayerische mit den Karrieremodellen

der Führungs- und Fachkarriere ihren Mitarbeitenden zwei attraktive

Entwicklungspfade. Das Mitarbeiter-Portal „Die Bayerische Mein

Benefit-Portal“ für Arbeitnehmer beinhaltet zahlreiche Services in

den Bereichen Gehaltsumwandlung, betriebliche Gesundheitsvorsorge,

betriebliche Altersvorsorge sowie Freizeitangebote und Rabatte.

Pressekontakt:

Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258

E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell