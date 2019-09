Studie: Nach dem Sommerurlaub – Junge Arbeitnehmer fühlen sich schneller wieder urlaubsreif als ihre älteren Kollegen / Smartphone und Tablet holen den Alltag in den Urlaub

Eben noch Amrum, Algarve oder Arenal – nun

wieder Großraumbüro, Fabrikhalle oder Verkaufstresen. 70 Prozent der

deutschen Arbeitnehmer haben die im Urlaub frisch aufgetankten Kräfte

nach ein bis zwei Wochen zurück im Job bereits wieder aufgebraucht.

Interessant: Bei jungen Arbeitnehmern verpufft der Erholungseffekt am

schnellsten. Hinzu kommt, dass viele Beschäftigte im Urlaub oft gar

keinen richtigen Abstand mehr zu ihrem privaten und beruflichen

Alltagsleben bekommen. Ergebnisse dazu liefert eine aktuelle Studie

der mhplus Krankenkasse unter 1.008 Arbeitnehmern.

Arbeitnehmer unter 35 Jahren sind demnach am schnellsten wieder

urlaubsreif. Von ihnen sagen 83 Prozent, dass der Arbeitsstress sie

nach dem Urlaub nach ein bis zwei Wochen wieder eingeholt hat. Zudem

räumt in dieser Altersgruppe fast jeder Zweite ein, durch Smartphone

oder Tablet sowie WLAN in fast allen Hotels oder Ferienwohnungen im

wahrsten Sinne des Wortes gar nicht mehr richtig abschalten zu

können. „Wenn man die Ergebnisse der verschiedenen Altersgruppen

vergleicht, zeichnet sich ein deutlicher Trend ab“, sagt Mariana

Zimmermann, Expertin für Gesundheitsförderung bei der mhplus

Krankenkasse. „Urlaub bedeutet inzwischen, zwar körperlich nach wie

vor an einen anderen Ort zu reisen, die beruflichen und privaten

Themen aber immer im elektronischen Handgepäck dabei zu haben. Eine

intensive und vor allem nachhaltige Erholung wird dadurch immer

schwieriger.“

Zusätzlich erschwert wird die Erholung dadurch, dass viele

Arbeitnehmer den von ihrem Job gewohnten Takt auch in den Urlaub

mitnehmen. So sind 65 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass

eine Urlaubsreise schon vorher gut durchgeplant sein sollte, um am

Urlaubsort möglichst viel sehen und erleben zu können. Bei den

Jüngeren haben sogar 73 Prozent den Anspruch an den „perfekten“

Urlaub. „In jedem Urlaub sollte es aber auch genügend Freiraum dafür

geben, die Seele baumeln oder sich spontan treiben zu lassen“, rät

mhplus-Gesundheitsexpertin Mariana Zimmermann.

Wie die Studie weiter zeigt, sind in den Unternehmen die

Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub eigentlich gar nicht so

schlecht. So können drei von vier Arbeitnehmern nach eigener Aussage

im Normalfall entspannt in den Urlaub fahren, da es eine klar

geregelte Urlaubsvertretung gibt und sich die Kollegen auch nur in

absoluten Notfällen bei ihnen melden. Dennoch liest – zumindest

unregelmäßig – jeder dritte Arbeitnehmer (bei den Jüngeren sogar

knapp jeder Zweite) auch im Urlaub seine beruflichen E-Mails. „Wie

unsere Studie zeigt, sagen insgesamt nur 40 Prozent der Arbeitnehmer,

die dieses Jahr im Sommerurlaub waren, dass sie sich dort richtig gut

erholt hätten“, so Mariana Zimmermann von der mhplus Krankenkasse.

„Für den Sommerurlaub 2020 gibt es also noch reichlich Luft nach

oben.“

Die mhplus Krankenkasse im Profil:

Die mhplus Krankenkasse (www.mhplus.de) ist offen für alle

gesetzlich Krankenversicherten. Über 900 Mitarbeiter betreuen

deutschlandweit mehr als eine halbe Million Versicherte. Unabhängige

Tests belegen hohe Servicestandards und solide Finanzen. Der mhplus

individuelle Zusatzbeitrag beträgt 0,98 Prozent. Mit speziellen

Versorgungsprogrammen unterstützen zusätzlich qualifizierte

mhplus-Experten Patienten mit chronischen Krankheiten persönlich,

langfristig und kompetent.

Original-Content von: mhplus Krankenkasse