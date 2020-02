“Studio Friedman” am 13. Februar: “Nach Thüringen – Was wird aus der CDU?”

Die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen

der AfD hat ein politisches Beben ausgelöst. Die CDU-Vorsitzende Annegret

Kramp-Karrenbauer kündigt ihren Rücktritt an und sieht sich nicht in der Lage,

ihre Partei weiterhin zu führen. Wer folgt auf Kramp-Karrenbauer? Wohin rückt

die Union? Wie geht es weiter in der Großen Koalition?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Karl Lauterbach, Stellvertretender

Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, und Kai Whittaker, Mitglied im

Ausschuss für Arbeit und Soziales von der CDU im Bundestag.

Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter:

www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App.

“Studio Friedman” – immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT

