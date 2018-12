Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu AfD-Eklat im Stuttgarter Landtag

Am schlimmsten ist die Hilflosigkeit der

Landtagsspitze im Umgang mit diesem Eklat. Hat denn im Präsidium

wirklich noch niemand überlegt, was denn geschieht, wenn Leute vom

Schlage Stefan Räpples einen Rauswurf nicht akzeptieren? Wer wie

Landtagspräsidentin Mutherem Aras die Polizei herbeibeordert, um das

Hausrecht durchzusetzen, der erweckt den Eindruck, als würde man auch

den letzten Schritt gehen. Doch den – die gewaltsame Entfernung eines

Abgeordneten – sieht die Geschäftsordnung gar nicht vor. Er wäre auch

verheerend für das Ansehen des Parlaments. Warum hat Aras die Sitzung

nicht einfach so lange unterbrochen, bis Räpple und Gedeon gehen?

