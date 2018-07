Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Italien

Matteo Salvini – das ist der neue harte Hund in

Rom. In nur vier Wochen Amtszeit habe er die Migrationskrise beendet,

tönt er. Doch bereits seit den Bemühungen seines Vorgängers Marco

Minniti, der mit politischen Kräften in Libyen Abkommen geschlossen

und die dortige Küstenwache ausgebaut hat, sind die Zahlen der

Migranten, die über das Mittelmeer kommen, drastisch gesunken. 2016

waren es 181 436. Bis Mitte Juli dieses Jahres kamen noch

17 827. Auch die privaten Hilfsorganisationen, die im

Mittelmeer unterwegs sind, um Migranten aus Seenot zu retten, waren

bereits Minniti ein Dorn im Auge. Doch erst Salvini hat Italiens

Häfen für diese geschlossen und verbietet nun sogar italienischen

Marineschiffen die Einfahrt, sollten sie Gerettete an Bord haben.

