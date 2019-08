Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Attentat in El Paso

„Das Hirngespinst von einer „Invasion“, das den

Attentäter von El Paso mobilisierte, spukt auch in deutschen Köpfen.

Deshalb ist es noch dringlicher, angesichts der aktuellen

Ereignissen in den USA erneut deutlich zu machen, dass eine verrohte

Sprache stets am Anfang von Gewalt steht. All diese falschen und

gehässigen – auch aus dem Weißen Haus befeuerten – Reden über

„Welle“, „Flut“ oder „Invasion“ sind auch im deutschen Diskurs

allgegenwärtig. Es gibt diese Flut weder in den USA noch in

Deutschland. 890 000 Zuwanderer in 2015 waren viel, erzeugten eine

Krise, aber kein Deutscher drohte zu „ertrinken“. Wer Worte wie Flut

wählt, bereitet den Extremisten den Boden.“

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell