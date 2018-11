Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Migrationspakt

Nach dem angekündigten Rückzug von Kanzlerin

Angela Merkel sucht die CDU eine neue Parteiführung, die auch in der

Flüchtlingspolitik neue Akzente setzen und so der rechtsgerichteten

AfD Stimmen abjagen soll. Und so entbrennt nun in der Union doch

noch eine Debatte über den Migrationspakt, der in der Tat den Geist

von Merkels naiver Flüchtlingspolitik atmet. Gewinnen kann die CDU

mit dieser Debatte allerdings nichts mehr. Sie steht als Nachzügler

da, der der AfD hinterherhechelt. Haben die Konservativen es doch

monatelang der AfD überlassen, die Kritik am Pakt zu bündeln und das

Thema in den Bundestag zu tragen. Wer die AfD wirklich kleinkriegen

will, muss solche Themen frühzeitiger und glaubhafter

aufgreifen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell