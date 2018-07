Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Debatte um weitere sichere Herkunftsstaaten

Ein Staat, dessen erster Verfassungsartikel die

Unantastbarkeit menschlicher Würde festschreibt, muss entsprechend

handeln. Auch im Umgang mit ungebetenen, gar mit kriminellen

Zuwanderern. Die Fakten sehen so aus: Die genannten Länder sind

keineswegs frei von Schwächen in ihrer Menschenrechtspolitik. Aber

selbst kritische und seriöse Wächter wie Amnesty International oder

Human Rights Watch führen keine Nachweise darüber, dass

Menschenrechtsverletzungen in großer Zahl vorkommen oder gar Merkmale

des Systems in diesen Ländern sind. Das gilt es zu respektieren.

