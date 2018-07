Rheinische Post: Kommentar: Hilfe bei der Pflege

Schon heute ist jede Hand willkommen, die bei

der Pflege von Menschen helfen kann. Daher ist es zu begrüßen, dass

Gesundheitsminister Spahn leichte Arbeiten für Pflegebedürftige wie

Vorlesen, Einkaufen und Hausarbeit auch an fachfremde Kräfte geben

möchte. Sein Vorstoß geht aber noch nicht weit genug. Spahn will,

dass zumindest eine verwandte Qualifikation wie eine therapeutische

Ausbildung vorliegt. Auch unter diesen Bedingungen wird es schwer

sein, entsprechende Fachkräfte zu finden. Was spricht eigentlich

dagegen, wenn Angehörige, die ja nun auch keine Fachausbildung, aber

viel Verantwortungsgefühl und Aufopferungsbereitschaft gegenüber den

Pflegebedürftigen besitzen, zuverlässige ungelernte Kräfte für solche

Aufgaben aussuchen und auch aus der Pflegekasse bezahlen? Es ist

wirklich Quatsch zu meinen, fürs Einkaufen, Vorlesen und für

Hausarbeit müssten helfende Kräfte eine fachliche Qualifikation

vorweisen, während pflegenden Angehörigen alles zugetraut und

zugemutet wird. Mit einer liberaleren Regelung würde man die

Angehörigen wirklich entlasten.

