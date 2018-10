Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Jobs im Alter

Immer mehr Rentner arbeiten. Aber ist das

tatsächlich ein Beleg für die angeblich ausufernde Altersarmut in

Deutschland? Erstens: Arbeiten wollen und arbeiten müssen ist kein

Gegensatz. 90 Prozent der jobbenden Rentner haben Spaß an ihrer

Arbeit, nur 50 Prozent sind auf das Geld auch mehr oder weniger

angewiesen, heißt es in der neuen Studie der Arbeitsagentur. Das ist

positiv. Zweitens: Erneut zeigt sich, dass Frauen die Verliererinnen

in unserem Rentensystem sind. Deutlich häufiger als Männer sind sie

im Alter auf Zusatzeinkünfte tatsächlich angewiesen. Das ist und

bleibt ungerecht. Drittens: Es gibt eine erkleckliche Zahl von

Rentnern, die ebenfalls gerne arbeiten würden, das aber wegen

bürokratischer Hemmnisse nicht tun. Das ist schade. Fazit: Mehr

Rentner als bislang sollten arbeiten dürfen und weniger sollten es

müssen. Das Erste kann die Politik mit einem Federstrich ermöglichen.

Das Zweite bleibt ein komplexes Problem, das mit der beschlossenen

Ausweitung der Mütterrenten allein nicht gelöst werden kann.

