Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Präsidentschaftswahl in der Ukraine

Früher hat Wladimir Selenski, der ukrainische

Komiker, die politische Realität als Vorlage für seine brillante

Satiresendung genutzt. Seit Sonntag ist die Satire nun die Vorlage

für die politische Realität in der Ukraine. Der Komiker hat sich

in eine herausfordernde Lage manövriert: Da er sich als Alles und

Nichts gab und damit punktete, weil jeder Wähler in ihm das sehen

konnte, was er sich wünschte und erhoffte, ist die Enttäuschung der

Ukrainer vorprogrammiert. Selenski mag die Politik verhöhnen, nun

aber ist er ein grundlegend wichtiger Teil dieser Politik und muss

liefern, will er tatsächlich ein Diener seines Volkes sein.

