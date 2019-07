Stuttgarter Nachrichten: zum deutsch-französischen Verhältnis:

Klar ist aber, dass zwischen Paris und Berlin

Ernüchterung eingetreten ist. Auch im persönlichen Verhältnis von

Angela Merkel und Emmanuel Macron. 2017 hatten sich die beiden bei

Gipfeln noch die Bälle gegenseitig zugeworfen. Die Erwartung war

groß, dass sie, die erfahrene Europapolitikerin, und er, der

visionäre Stürmer, gemeinsam einen Aufbruch für Europa schaffen

würden. Davon ist so gut wie nichts übrig geblieben, wie das

Geschacher beim EU-Gipfel gezeigt hat. Was heißt das für die Zukunft

der Europäischen Union? Genauso wenig wie es am Anfang Liebe war, ist

das Verhältnis jetzt zerrüttet. Das erkennt man schon daran, dass

Merkel und Macron innerhalb weniger Tage zweimal ein EU-Personalpaket

geschnürt haben. Die Ernüchterung ist eine Chance: Beide Partner

müssen professioneller miteinander umgehen. Kompromissbereit sein,

auch einmal zurückstecken können und vielleicht die ganz großen

Visionen hintanstellen. Es wird Zeit, dass die beiden erwachsen

werden.

