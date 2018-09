Stuttgarter Nachrichten: zum Staatsbesuch von Erdogan

An diesem Samstag kommt Erdogan zur Einweihung

einer neuen Ditib-Moschee nach Köln. Erdogans Botschaft heißt: Ich

stärke Ditib den Rücken! Geradeso, als hätte es nie Spitzel-Imame und

von Osmanen bewachte Moscheen wie in Heilbronn gegeben. So spaltet

Erdogan die in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln:

Wo sollen die, die den selbst ernannten Reis, also den Führer,

kritisch sehen, beten, ohne bespitzelt, eingeschüchtert, denunziert

zu werden? Hier müssen Kommunen, Länder und der Bund Abhilfe

schaffen. Sie müssen türkischstämmige Muslime unterstützen, Moscheen

einzurichten, in denen in Deutschland ausgebildete und deutsch

predigende Vorbeter das Wort und damit die Meinung führen.

