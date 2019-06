Stuttgarter Zeitung: „Kommentar zu den Streitereien in der AfD“

„Die übrigen Parteien könnten sich angesichts

dieser Disziplinlosigkeit eigentlich die Hände reiben. Doch sie

machen schon länger die Erfahrung, dass der AfD solche Eskapaden

nicht wirklich schaden. Zwar haben die jüngsten Europa- und

Kommunalwahlen gezeigt, dass auch am rechten Rand die Bäume nicht in

den Himmel wachsen: Die AfD hat zugelegt, aber eher mäßig. Das liegt

vor allem daran, dass das Thema Migration an Brisanz verloren hat.

Eben daran dürfte sich im Landesverband auch noch manch inhaltliche

Richtungsdiskussion entzünden. Denn der Konflikt zwischen den

Parteiflügeln ist noch keineswegs ausgefochten. Doch zu solch einer

Debatte scheint die Südwest-AfD im Moment gar nicht fähig.“

