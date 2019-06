Stuttgarter Zeitung: „Kommentar zum Rücktritt von Andrea Nahles“

„Wenn die Koalition mit der Union an der akuten

SPD-Krise zerbricht, spricht vieles für vorzeitige Neuwahlen. Was die

Sozialdemokraten von Neuwahlen zu erwarten hätte, deuten die

miserablen Umfragen an. Nach einer Neuwahl könnte sich durchaus die

Chance für eine Regierung links der CDU eröffnen – wenn die SPD dann

bereit wäre, den Steigbügelhalter für einen grünen Kanzler Robert

Habeck zu spielen. Im optimalen Fall würde sie demnach von einer

fatalen Nebenrolle in die nächste wechseln.“

