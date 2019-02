Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Seehofers Vorschlägen für mehr Abschiebungen

Die Union sagt, sie reagiere mit ihrem Entwurf

auf die Klagen von Praktikern – Polizisten, Behörden, Gerichte -,

denen das Recht Grenzen setzt, die ihre Arbeit ineffektiv, sinnlos

und teuer machen. Aber die vorgeschlagene Lösung ist da in

Wirklichkeit keine: Sie sieht mehr Zwang vor, beschneidet Rechte,

darunter das Grundrecht der Freiheit. Sie tut so, als müsse Zwang

nicht das allerletzte Mittel sein, sondern eine effektive Methode.

Falls der Entwurf so durchkäme – was die SPD kaum mit sich machen

lassen kann – würden Menschen ohne richterliche Anordnung

eingesperrt. Warum das nicht rechtswidrig sein soll, muss der

Verfassungsminister Seehofer erst erklären. Gerichte werden sich

ohnehin damit beschäftigen.

