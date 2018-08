Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Kindergeld

Der Fiskus zahlt für knapp 15 Millionen Jungen

und Mädchen Kindergeld – davon leben rund 268 000 im EU-Ausland, so

viel zu den Dimensionen. Auch wenn der Bund einige Regelungen bereits

verschärft hat, ist das Gerechtigkeitsempfinden mancher Bürger

gestört. So scheiterte Berlin etwa in dem Punkt, die Leistungen für

Kinder, die in anderen EU-Staaten wohnen, an die Kaufkraft im

jeweiligen Land anzupassen. Dabei hatte die EU, bevor es zum Brexit

kam, Großbritannien angeboten, dass Kindergeld-Kürzungen je nach

Wohnsitz möglich sein sollen. Mit dem Austritt der Briten geriet die

Offerte in Vergessenheit. Die EU wäre gut beraten, das Angebot

einzulösen. Damit könnte die Entfremdung zu den Bürgern abgebaut

werden.

