Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Rücktritt von Theresa May

Erst nach den historischen Niederlagen im

Parlament besann sich May auf jene Kompromissbereitschaft, die sie

nun predigt. Zu spät – viel zu lang hatte sie dem engen Nationalismus

und EU-Hass ihrer Parteirechten Zucker gegeben. Dass deren Vertreter

ebenso wie Nationalpopulist Nigel Farage nun unentwegt von Mays

„Verrat“ und Großbritanniens „Demütigung“ reden, ist die Folge. May

wird als total überforderte, miserable Premierministerin in die

Geschichte eingehen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell