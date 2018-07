Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Mexiko

Der Sieg von Andrés Manuel López Obrador bei

den Präsidentschaftswahlen in Mexiko speist sich einerseits aus der

Unzufriedenheit mit der alten Regierung von Enrique Peña Nieto und

andererseits aus den Versprechen, die López Obrador abgegeben hat. Er

will die Armut bekämpfen, die Gewalt reduzieren, eine

Null-Toleranz-Politik gegen Korruption und Straflosigkeit

durchsetzen. Die Menschen trauen ihm das zu. Doch er muss liefern.

Die Erwartungen sind so groß wie die Probleme: der Grenzkonflikt mit

den USA, der Flüchtlingsstrom aus Mittelamerika, die satten

Lohnerhöhungen, die er versprochen hat. Er wolle das Volk nicht

belügen und nicht berauben, versprach López Obrador. Sollte er

scheitern – die nächste Sammelbewegung wartet schon.

