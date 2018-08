Stuttgarter Zeitung: Verdi-Umbau: Gewerkschaft bündelt ihre Kräfte Findungskommission sucht Bsirske-Nachfolger

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stellt

sich 17 Jahre nach der Fusion neu auf. Geplant ist insbesondere eine

Bündelung der bisher 13 Fachbereiche zu fünf Einheiten. „Von

größeren Fachbereichen versprechen wir uns mehr Durchschlagskraft in

der Tarifpolitik, weil wir so die ganze Stärke der Organisation

gezielt einsetzen können – nicht nur im Öffentlichen Dienst, sondern

auch in kleineren oder regionalen Tarifrunden“, sagte der

baden-württembergische Landesbezirksleiter Martin Gross der

„Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“

(Samstagausgabe). „Wir müssen Schwerpunkte setzen, für die man viel

Power braucht – dies geht in größeren Fachbereichen besser.“ Eine

endgültige Entscheidung über die neue Struktur soll der

Verdi-Bundeskongress vom 22. bis 28. September 2019 in Leipzig

treffen.

„Wir wollen in 15 Jahren nicht nur der ADAC der Arbeitswelt sein,

sondern weiterhin die Gestaltungskraft haben, soziale Konflikte im

Betrieb aufzugreifen und zu entscheiden“, begründete Gross die

Reform. Mit Sparen habe der Umbau wenig zu tun. „Im Gegenteil: Wir

nehmen viel Geld für die Betriebs- und Tarifarbeit in die Hand, um

die Prozesse besser zu organisieren“, sagte der Landesbezirksleiter.

Die Fusion der Fachbereiche war intern heftig umstritten: Erst nach

massivem Widerstand wurde entschieden, dass die Bereiche Handel und

Postdienste/Logistik weiterhin in getrennten Fachbereichen bleiben

dürfen.

Noch offen ist, wer auf den Bundesvorsitzenden Frank Bsirske

folgen soll. Der seit der Fusion im Jahr 2001 amtierende

dienstälteste deutsche Gewerkschaftschef wird im September nächsten

Jahres im Alter von 67 Jahren abtreten. Um die Nachfolge ringen

mehrere Bewerber. „Von meinem Gefühl her ist das Rennen eher offener

geworden“, sagte Gross den Zeitungen. Alle Landesbezirksleitungen

führen derzeit Gespräche mit der ehrenamtlichen Vorsitzenden des

Gewerkschaftsrates, Monika Brandl. Diese leitet eine

Findungskommission für den künftigen Vorsitz. Anfang November soll

das Präsidium des ehrenamtlichen Gewerkschaftsrates einen Vorschlag

der Findungskommission bewerten.

