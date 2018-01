Stuttgarter Zeitung: zum Einmarsch der Türkei in Syrien

Die angedrohte Militärintervention gegen die

syrischen Kurden im Bezirk Afrin zeigt die Entschlossenheit von

Präsident Erdogan, keine kurdische Autonomie in Syrien zuzulassen.

Allerdings kann die Türkei nicht alleine entscheiden, was nach

Kriegsende beim Nachbarn geschehen wird – das Wort Russlands wird

großes Gewicht haben. Es ist durchaus möglich, dass in Nordsyrien

eine kurdische Selbstverwaltung entsteht, die von der Türkei bekämpft

wird. Damit würde ein Dauerkonflikt entstehen, der auch nach einer

Einstellung der Kämpfe im Rest von Syrien anhalten würde. Auch das

Kurdenproblem in der Türkei könnte sich verschärfen. Dann wäre die

Türkei der große Verlierer des Syrien-Krieges.

