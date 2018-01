Stuttgarter Zeitung: zur Flüchtlingsstudie des Bundesfamilienministeriums

Fast schon ein Auftrag an die Politik ist die

Forderung der Wissenschaftler nach einem Einwanderungsgesetz, in dem

klar festgelegt ist, unter welchen Bedingungen Ausländer eingebürgert

werden können. Seit Jahrzehnten streiten die Parteien darüber. Ein

solches Gesetz würde Klarheit auf allen Seiten schaffen. Es würde

aber auch deutlich machen, wer keine Perspektive auf eine dauerhafte

Bleibe in Deutschland. Nur wer für Klarheit bei der Einladung sorgt,

kann auch unerwünschte Besucher abweisen.

