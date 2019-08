Suchtprävention ist im Berufsschuljahr 2019/20 Thema von „Jugend will sich-er-leben“ – Programm zu Arbeitsschutz in der Ausbildung thematisiert auch nicht-stoffliche Süchte (FOTO)

Am 1. September 2019 startet „Jugend will sich-er-leben“ (JWSL)ins neue Programmjahr. „Suchtprävention“ ist das Thema des Programmsfür Berufsschulklassen im Schuljahr 2019/20. Das Thema „Sucht undAbhängigkeit“ ist ein aktuelles Thema mit hoher Bedeutung fürSicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: Die WHO schätzt, dasszwischen 20 und 25 Prozent aller Arbeitsunfälle unter dem Einflussvon Alkohol oder anderen Suchtmitteln passieren.

„Ziel des kommenden JWSL-Programmjahres ist es, die

Risikowahrnehmung und Risikokompetenz der Jugendlichen bei den Themen

–Sucht– und –Konsum– zu schulen und damit zu erhöhen“, sagt Christoph

Preuße, Präventionsleiter JWSL des Landesverbands Mitte der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Hierbei werden auch nicht-stoffliche Süchte thematisiert, wie

Online-Sucht oder Spielsucht. Für die Sicherheit und Gesundheit bei

der Arbeit gilt: Nicht erst eine ausgeprägte Sucht ist gefährdend.

Der einmalige Konsum zum Beispiel von Alkohol oder Cannabis bei der

Arbeit kann ausreichen, um sich und andere zu gefährden.

Für Berufsschullehrkräfte und Ausbildende gibt es eine kostenfreie

DVD mit Unterrichts- und Unterweisungsmedien zum Thema

„Suchtprävention“ bei der Arbeit. Das Präventionsprogramm wird über

die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

allen Berufsschulen in Deutschland angeboten. Schulen bekommen zu

jährlich wechselnden, branchen- und berufsübergreifenden Themen

Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um

eine ergänzende Medien-Kombination aus berufsschulpädagogischer

Handreichung, Filmbeiträgen, Unterweisungsmaterial, Wettbewerben,

Quiz, Social-Media-Kanälen und Website. Alles zusammen ist konzipiert

für den Einsatz im Unterricht und für die Unterweisungsarbeit.

Bereitgestellt werden diese Materialien auf DVD sowie auf der

Programmwebsite.

Für den alljährlichen JWSL-Kreativwettbewerb können sich

Berufsschulklassen bis zum 29. Februar 2020 bewerben. Das Format für

die Wettbewerbsbeiträge ist frei. Die Beiträge werden an den

zuständigen Landesverband eingesandt oder per Upload auf der

JWSL-Website eingereicht.

Alle aktuellen Unterrichtsmaterialien und Medien des Themenjahres

„Suchtprävention“ sowie Informationen zu den Wettbewerben sind auf

der Website des Präventionsprogramms „Jugend will sich-er-leben“

unter www.jwsl.de zu finden. Im Pressebereich stehen Fotos und Logos

zum Download bereit.

Hintergrund „Jugend will sich-er-leben“

„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) besteht seit 1972 und ist ein

Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird über

die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV) allen Berufsschulen in Deutschland angeboten. JWSL ist heute

das größte branchenübergreifende Präventionsprogramm für

Auszubildende. Es erreicht bis zu 800.000 junge Beschäftigte. Für

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit,

sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitswelt

vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten zu erlernen.

