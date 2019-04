Zum 23. Mal: Deutschlands beste Ausbilder gesucht – Bewerbungsphase zum Ausbildungs-Ass startet

Innovative Ausbildungsbetriebe können sich

ab sofort für das Ausbildungs-Ass 2019 bewerben. Der mit insgesamt

15.000 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr zum 23. Mal von den

Wirtschaftsjunioren Deutschland, den Junioren des Handwerks, der

INTER Versicherungsgruppe sowie den Partnern „Der Handel“ und dem

„handwerk magazin“ vergeben. Die Preisverleihung findet am 12.

Dezember 2019 in Berlin statt.

Bewerbungen für das Ausbildungs-Ass sind in den Kategorien

Industrie, Handel, Dienstleistungen, Handwerk und

Ausbildungsinitiativen möglich. Die Erstplatzierten erhalten je 2.500

Euro, die Zweitplatzierten je 1.500 Euro und die Drittplatzierten je

1.000 Euro.

Gesucht werden Unternehmen, die

– ihre Auszubildenden überdurchschnittlich fördern

– ganzheitliche Konzepte verfolgen

– neue oder kreative Wege in der Ausbildung gehen und

– auch Jugendlichen eine Chance geben, die eine besondere

Förderung benötigen.

Wir suchen darüber hinaus Initiativen, Institutionen und Schulen,

die

– einen Beitrag zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze leisten und

– Jugendliche in besonderer Weise dabei unterstützen, den Weg ins

Berufsleben zu finden.

Bewertungskriterien der Jury sind unter anderem Zahl und Qualität

zukunftssicherer Ausbildungsplätze, kreative Ausbildungsmethoden,

persönlicher Einsatz sowie die Wirksamkeit des Engagements.

Bewerbungen sind ab sofort ausschließlich online unter

www.ausbildungsass.de möglich. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019.

Pressekontakt:

Wirtschaftsjunioren Deutschland

Sandra Koch

Tel.: 030 / 20308 – 1516

E-Mail: sandra.koch@wjd.de

Junioren des Handwerks

Dr. Markus Peifer

Tel.: 030 / 206 19 – 353

E-Mail: info@handwerksjunioren.de

INTER Versicherungsgruppe

André Dinzler

Tel.: 0621 / 427-1334

E-Mail: presse@inter.de

Original-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell