SÜDWIND feiert den International Day of Family Remittances – Geldtransfers von MigrantInnen erreichen 800 Millionen Menschen im Globalen Süden

Die Vereinten Nationen haben in dieser Woche den 16.

Juni eines Jahres zum Internationalen Tag der Vereinten Nationen für

Heimatüberweisungen erklärt. Damit würdigen sie in besonderer Weise

die MigrantInnen, welche einen enormen finanziellen Beitrag für das

Wohlergehen ihrer Familien zu Hause und für die nachhaltige

Entwicklung ihrer Herkunftsländer leisten. Außerdem sollen der

öffentliche sowie der private Sektor und die Zivilgesellschaft dazu

aufgerufen werden, zusammenzuarbeiten, um die Wirkung dieser Mittel

in den Entwicklungsländern zu maximieren. Der 16. Juni wurde 2015 von

der UN-Organisation IFAD unter dem Namen „International Day of Family

Remittances“ (IDFR) ins Leben gerufen. SÜDWIND fordert nun die

Politik, Wirtschaft und Organisationen der Zivilgesellschaft auf,

ebenfalls die Wichtigkeit des Themas Heimatüberweisungen anzuerkennen

und sich zu vernetzen.

Im Jahr 2017 wurden mehr als 460 Mrd. US-Dollar von MigrantInnen

in ihre Herkunftsländer im Globalen Süden überwiesen. Deutschland ist

im weltweiten Vergleich das viertgrößte und innerhalb der EU das mit

Abstand größte Senderland. „Heimatüberweisungen sind aber immer noch

zu teuer, sie sind immer noch zu langsam und viele Wege, über die

MigrantInnen das Geld schicken, sind zu unsicher“, sagt Dr. Pedro

Morazán, Entwicklungsexperte bei SÜDWIND. „Wir müssen uns dafür

einsetzen, dass den MigrantInnen schnellere, günstigere und sicherere

Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, ihr Geld zu überweisen.

Jeder Euro, der beim Transfer von Geld gespart werden kann, kommt den

Familien der MigrantInnen zugute.“

SÜDWIND stellt in diesem Jahr das Thema Heimatüberweisungen in den

Mittelpunkt der Arbeit zum Thema Migration und Entwicklung. So wurden

bereits ein Fact Sheet und eine Studie mit dem Titel „Geld in

Bewegung“ veröffentlicht. Im Vorfeld des IDFR hat SÜDWIND eine Tagung

veranstaltet und bei einer von der Gesellschaft für internationale

Zusammenarbeit (GIZ) organisierten Veranstaltung mitgewirkt. Beide

Veranstaltungen thematisierten die aktuellen Herausforderungen, die

aus unterschiedlichen Perspektiven bestehen. Dazu zählt

beispielsweise die Erreichung des SDG 10.c der Agenda 2030, das

durchschnittliche Kosten von maximal 3 % für grenzüberschreitende

Geldtransfers weltweit vorsieht.

Von diesem Ziel ist die Weltgemeinschaft aktuell weit entfernt –

durchschnittlich 7,1 % Gebühren müssen MigrantInnen aktuell für

Geldtransfer zahlen. Aber auch die Schaffung von mehr Transparenz

über bestehende Angebote gehört zu den zentralen Handlungsfeldern.

Einen Beitrag dazu leistet die Webseite www.geldtransFAIR.de, die von

der GIZ betrieben wird.

„Die Zukunft geht dahin, dass wir durch neue Technologien

Heimatüberweisungen optimieren können. Dabei geht es zum Beispiel um

mobile Bezahlsysteme und Blockchains“ fasst Jannik Krone, Mitautor

der Studie zu Heimatüberweisungen, die Veranstaltungen zusammen. „Und

wir möchten thematisieren, wie mit sozialen Heimatüberweisungen die

entwicklungspolitischen Wirkungen dieser Geldflüsse weiter gesteigert

werden können“.

Publikationen von SÜDWIND zum Thema finden Sie hier:

http://ots.de/cXfiKm

Mehr zum IDFR finden Sie hier: http://ots.de/bFVQvw

Ein Fazit von Dr. Pedro Morazán zur SÜDWIND-Veranstaltung finden

Sie hier: http://ots.de/rz7XfD

Auf Wunsch stellen wir gerne Bildmaterial der Veranstaltungen zur

Verfügung.

