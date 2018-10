Frankfurter Rundschau: Investieren statt sparen

Die fetten Jahre sind vorbei. Seit dem Ende der

Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 gab es nach fast jeder

Steuerschätzung neue Rekorde zu vermelden. Bund, Länder und viele

Gemeinden haben aber genug Geld, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Beispiel Bund: Waren früher die Beamten damit beschäftigt, die

Schulden in Schattenhaushalten zu verstecken, suchen sie heute nach

Wegen, nicht benötigtes Geld in diversen Sondervermögen zu parken.

Der Staat beginnt Speck anzusetzen. Die Ausgabendisziplin, die in

wirtschaftlich schwierigen Zeiten funktioniert hat, bröckelt immer

mehr. Insofern kann man nur hoffen, dass das Ergebnis der

Steuerschätzung eine heilsame Wirkung hat, damit Sündenfälle wie die

Einführung des teuren, aber kaum wirksamen Baukindergeldes nicht noch

einmal geschehen. Es muss wieder stärker darum gehen, bei den

Staatsausgaben Prioritäten zu setzen: Investitionen in Bildung und

Infrastruktur. Nur dann kann Deutschland den Konjunkturrisiken in der

Weltwirtschaft trotzen.

