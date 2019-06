Talk Kühnert vs. Amthor: „Häufig wollen die Leute über unsere Optik reden – nicht über Inhalte“

Kevin Kühnert (SPD) und Philipp Amthor (CDU) mögen

sich in Vielem widersprechen. Wenn es um ihr Alter und ihr Standing

in der Politik geht, sind sie sich überraschend einig. In der

DISKUTHEK, dem neuen Debattenformat des stern auf Youtube, sagte

Amthor: „Wir teilen manches Leiden. Als Junger wird man häufig

unterschätzt. Die Leute wollen eher über unsere Optik sprechen und

nicht über Inhalte.“ Kühnert bestätigte diese Erfahrung: „Egal ob

über meine Turnschuhe oder über sein Auftreten geredet wird, häufig

wird versucht, die inhaltlichen Aussagen zu entwerten.“

Bei den Inhalten sind sich die beiden selten so einig.

Wohnungsnot, Gerechtigkeit in Deutschland und der fehlende Draht zu

jungen Wählern, das sind die Themen in der DISKUTHEK. Kühnert

bekräftigte seine vieldiskutierten Kollektivierungs-Ideen. Auf die

Frage, ob Vermögen und Einkommen in Deutschland gerecht verteilt

seien, sagte der Juso-Vorsitzende mit Blick auf VW-Vorstände und

BMW-Erben: „Glaubt wirklich jemand, dass ein Mensch das Hundertfache

von einem anderen leisten kann oder, dass seine Lebensleistung pro

halber Stunde schon so viel wert ist, wie ein anderer, der sich ein

ganzes Jahr lang abrackert?“ Für den Juso-Chef ist deshalb klar: Der

Markt versagt. Amthor teilt diese Sicht nicht. Er setzt stattdessen

auf die „freien Kräfte des Marktes“. Diese müsse man, dort wo sie

funktionieren, auch spielen lassen. Dass das funktionieren könne,

zeige seine eigene Biografie. Er sei der erste Studierte seiner

Familie.

Auch die Frage, warum die Parteien der Großen Koalition die jungen

Wähler nicht erreichen, gingen Kühnert und Amthor unterschiedlich an.

Während Amthor klar Themen wie Klimaschutz und Urheberrechtsreform

benannte und den Umgang der Union mit Rezo kritisierte, sah Kühnert

ein größeres Problem: Seiner Meinung nach gebe es bei Jüngeren, „und

jung würde ich weit fassen, das geht bis an die 40 ran“, aktuell ein

Gefühl, dass in Politik aber auch in anderen mächtigen Positionen

Menschen präsent seien, die „keinerlei Verständnis dafür haben, wie

unsere Generation eigentlich lebt“.

Braucht es also junge Leute an der Parteispitze von Union und SPD?

Kühnert schloss das nicht aus – er sagte: „Ein 25-Jähriger ist nicht

klüger als ein 60-Jähriger, aber er hat eine andere Sicht auf die

Gesellschaft durch die Erfahrung, die er gemacht hat. Generation

Erasmus, Digital Native – das kann ein 60-Jähriger nicht sein.“

Die erste DISKUTHEK-Folge wird am Donnerstag, 27. Juni um 17 Uhr

auf youtube.com/stern und stern.de veröffentlicht. Danach erscheint

sie wöchentlich. Nächste Themen: Polizeigewalt und Rassismus im

Deutschrap.

