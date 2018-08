„Tango Abend“ mit dem Trio Rondo

Eine volle Wandelhalle und viele begeisterte Besucher, das war die Resonanz des letzten Konzerts. ?Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Konzerte so gut angenommen werden?, so Miglena Tcherkin. Dabei setzt das Trio auf abwechslungsreiche Themen und bekannte Stücke. Das nächste Konzert steht unter dem Motto ?Tango Abend?. ?Adios Muchachos?, ?La Paloma?, ?Blue Tango? und ?Du schwarzer Zigeuner? sind nur einige der weltbekannten Tangos, die vom Trio Rondo mit Unterstützung von Nikolay Tcherkin als Solist, beim Titelkonzert in der Wandelhalle Bad Harzburg präsentiert werden. Das Konzert erklingt am Freitag, 03. August, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.