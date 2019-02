Taxi Deutschland warnt vor Aufhebung der Rückkehrpflicht für Mietwagen

Die Bundesregierung möchte die

Personenbeförderung in Deutschland neu regeln. Unter anderem ist

vorgesehen, die Rückkehrpflicht für Mietwagen aufzuheben.

Die Rückkehrpflicht für Mietwagen wurde 1982 eingeführt, um die

Abgrenzung zwischen dem im öffentlichen Verkehrsinteresse liegenden

Taxiverkehr und dem privaten Mietwagenverkehr zu verbessern.

Zudem wollte man die vollen Innenstädte entlasten und ein

Umherfahren der Mietwagen in der Wartezeit auf neue Beförderungsgäste

vermeiden. Mit der Rückkehr zum Firmensitz nach Beendigung des

Auftrages werden diese Fahrzeuge aus dem laufenden Verkehr genommen.

Das ist sinnvoll, denn dadurch werden die Straßen entlastet.

Nun soll die Rückkehrpflicht für Mietwagen aufgehoben werden und

das Personenbeförderungsgesetz überarbeitet werden.

Dieter Schlenker, Vorstandsvorsitzender von Taxi Deutschland, gibt

dazu folgendes Statement ab:

„Wir warnen vor einer Aufhebung der Rückkehrpflicht für Mietwagen.

Die Rückkehrpflicht von Mietwagen führt nicht zu mehr Verkehr – auf

Fahrgäste wartende und deshalb herumfahrende Mietwagen verstopfen die

Innenstädte deutlich mehr“, sagt Schlenker.

Auch die vorgesehene Reservierung bestimmter Bereiche, wie

Flughäfen oder Bahnhöfe für Taxis, sieht Taxi Deutschland kritisch.

„Das klappt schon heute nicht“, so Schlenker, „in allen Städten, wo

Uber mit Mietwagenunternehmen operiert, gibt es Beschwerden über auf

Fahrgäste wartende Mietwagen, die gegen die Rückkehrpflicht

verstoßen.“

Taxis müssen heute an ausgewiesenen Haltplätzen stehen, wenn sie

nicht gerade einen Beförderungsauftrag wahrnehmen oder von einem

zurückkehren. „Eine Aufhebung der Rückkehrpflicht von Mietwagen

benachteiligt die Taxis erheblich, denn die Mietwagen müssen dann

keine Halteplätze anfahren“, so Schlenker, „von einer

Gleichbehandlung kann daher keine Rede sein.“

Schlenker warnt auch vor dem dann nötig werdenden

„Schutzmechanismus für den öffentlichen Personennahverkehr“. Hier

soll eine Genehmigung des Verkehrs mit Mietwagen verboten werden

können, wenn die zuständige Verkehrsbehörde feststelle, dass durch

den Mietwagenverkehr „einzelne ertragreiche Linien“ von Bus und Bahn

gefährdet würden. „Das schafft ein weiteres Bürokratiemonster, das im

Alltag dann nicht funktionieren und durch Widerspruchsverfahren zum

zahnlosen Tiger werden wird“, sagt Schlenker voraus.

„Wer heute schon sehen möchte, wozu diese beabsichtigten

Änderungen führen werden, kann sich gerne über die Zustände in

amerikanischen Großstädten, wie New York oder Seattle, informieren“,

so Schlenker, „dort versucht man nun händeringend der Flut an

Mietwagen Herr zu werden, die die Straßen verstopfen. Allein in New

York sind heute schon 80.000 Uber-Fahrzeuge unterwegs, dazu kommen

noch 23.000 Lyft-Fahrzeuge, die viele Meilen während der Suche nach

Fahrgästen fahren und damit die Verkehrsbelastung in der Stadt massiv

erhöht haben. Wir haben heute die Chance, die Verkehrsprobleme von

morgen zu vermeiden. Mit der Abschaffung der Rückkehrpflicht für

Mietwagen schaffen wir heute den Kollaps der Innenstädte von morgen.“

Taxi Deutschland weist darauf hin, dass die Fahrdienste sich dort

tummeln, wo der meiste Umsatz zu erwarten ist. „Das ist definitiv

nicht die Kleinstadt oder das Dorf, den Umsatz macht man da, wo die

meisten Menschen wohnen und arbeiten“, erklärt Dieter Schlenker, „wer

glaubt, dass die Mobilitätsanbieter aufs Land gehen und dort

Krankentransporte und Seniorenmobilität anbieten wollen, der irrt“.

„Die Digitalisierung wird als trojanisches Pferd genutzt“, glaubt

Schlenker, „man suggeriert der Politik, dass neue, innovative

Lösungen und Bestellmöglichkeiten Verkehrsprobleme lösen können und

stellt das Taxi-Gewerbe als die Droschkenkutscher von vorgestern dar.

Tatsächlich haben wir bei Taxi Deutschland seit 2010 unsere eigene

App, mit der die Beförderungsgäste ihr Taxi in ganz Deutschland

bequem bestellen und bezahlen können. Damit sind wir Uber & Co. weit

voraus. Mit dem Verweis auf die Digitalisierung lenken die Konzerne

nur von den Auswirkungen der von ihnen gewünschten Änderungen ab.“

Über die Taxi Deutschland eG

Die Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen ist ein

genossenschaftlicher Zusammenschluss. Die Genossenschaft der

Taxizentralen betreibt die App „Taxi Deutschland“, an die bereits

rund 2.600 Städte und Gemeinden bundesweit angebunden sind, den „Taxi

Messenger“ auf Facebook sowie die mobile Taxirufnummer 22456, die aus

jedem Mobilfunknetz zur lokalen Taxizentrale verbindet. Vorstände

sind Dieter Schlenker (Vorsitzender), Frank Kuhle, Hermann Waldner

und Fred Buchholz.

Agenturkontakt:

Markus Burgdorf

Aufgesang GmbH

Tel.: +49(0)511923 999-19

taxi@aufgesang.de

Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen eG

Heidelberger Str. 25

60327 Frankfurt am Main

www.taxi-deutschland.net

www.taxi-messenger.com

www.22456taxi.de

Original-Content von: Taxi Deutschland, übermittelt durch news aktuell