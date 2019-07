The Cosmopolitan Way – Aufruf zum Erschaffen einer besseren Welt

Wer glaubt, dass die Staatsherren und Regierungen unser desaströses Weltgeschehen endlich einmal gemeinsam mit den friedlichen Ländern zu einem Wohlergehen der Menschheit, Tiere, Natur, Mutter Erde und Nachwelt wandeln, der braucht dieses Buch nicht zu lesen. Ganz im Gegenteil wendet sich die Autorin Karin Fischer an alle, die sich bewusst sind (oder sich bewusst werden wollen), dass es an jedem einzelnen Menschen liegt, eine Veränderung in der Welt hervorzurufen. Das Buch richtet sich an alle, die glauben, dass es einen Weg zur Umgestaltung unserer Welt-Unordnung in eine Welt-Ordnung gibt. Wer lernen will, was dafür der einzige Weg ist, der muss dieses Buch auf jeden Fall lesen. Die Leser lernen, dass die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft nur in einer wahren und funktionierenden Völkergemeinschaft bewältigt werden können.

Das Buch „The Cosmopolitan Way“ von Karin Fischer ist eine Art Weckanruf für die Leser. Die Autorin schärft das Bewusstsein der Leser, indem sie Themen wie aktuelle Umweltzerstörung, organisiertes Verbrechen, Artensterben, Klimawandel, Hungersnot und Rohstoffverschwendung auf eine Weise anspricht, die keine Zweifel daran lassen, dass jeder Mensch etwas (Positives) beitragen muss. Die erfrischende Schreibweise von Karin Fischer verwandelt das Buch trotz der sehr ernsten Thematik in einen wahren Lesegenuss für alle, die sich ernsthafte Gedanken um die Welt machen.

„The Cosmopolitan Way" von Karin Fischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8338-6 zu bestellen.

