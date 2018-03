START » Posts tagged with » m-nchen

Captura GmbH: Anlegergelder in Millionenhöhe verloren Verunsicherte Captura GmbH Anleger suchen Hilfe! Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Captura GmbH am 17.12.2015 (AG München, 1507 IN 2731/15) war der Schock für die betroffenen Anleger groß. Dem Münchener Unternehmen Captura GmbH vertrauten die Anleger nach der letzten veröffentlichten Bilanz zum 31.12.2013 Nachrangdarlehen i. H. v. ca. 30 Mio. Euro an. Das […]

Schlechte Arzt Bewertung durch Fake-Patienten? Ein Zahnarzt prüfte in unregelmäßigen Abständen das Internet nach Einträgen und stellte erstaunt fest, dass in dem Ärztebewertungsportal ein Unbekannter seine Arbeitsleistung übel abgestraft hatte. Da stand für alle Welt lesbar: „Note ungenügend für den Bereich Behandlung und Vertrauensverhältnis.“ Der Scheinpatient sagte, dass eine Krone nicht passen würde. Der Zahnarzt ging seine Kartei durch, stellte […] Weiterlesen …

Stiftung Menschen für Menschen: Neue Compliance-Beauftragte München, 31. Juli 2017. Zur neuen Compliance-Beauftragten der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wurde die Direktorin des Amtsgerichts Weilheim i. OB Regina Sieh berufen. Sie wird sich künftig um die Einhaltung der gesamten betrieblichen Compliance-Standards der Organisation kümmern. Regina Sieh wird Nachfolgerin von Karl Peter Puszkajler, dem Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht München […] Weiterlesen …

Stiftung Menschen für Menschen beim Münchner Stiftungsfrühling München, 23. März 2017. Mit einem Informationsstand in der BMW-Welt und mit zwei Vorträgen gibt die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe während des Münchner Stiftungsfrühlings einen Einblick in ihre Arbeit in Äthiopien. Mit Hilfe zur Selbstentwicklung in den ländlichen Gebieten Äthiopiens leistet Menschen für Menschen seit über 35 Jahren ihren Beitrag dazu, […] Weiterlesen …

Gemeinsam für mehr Chancengleichheit in Medienberufen – Thementag am Mittwoch, 26. Oktober von 9.30-13.30 Uhr auf dem Aktionsforum im Messebereich (Foyer Erdgeschoss) – Frauen-Netzwerkfrühstück, sponsored by Sky – Gespräche, Impulsvorträge und eine Paneldiskussion zum Thema „Kommunikation 4.0 – Wie wollen wir künftig im Netz interagieren?“ Zum zweiten Mal in Folge veranstalten acht Frauennetzwerke aus der Medienszene den Aktionstag MEDIA WOMEN CONNECT […] Weiterlesen …

Christian Ude: Menschen für Menschen bekämpft Fluchtursachen München, 22. September 2016. Christian Ude nimmt als Vorsitzender des Stiftungsrates von Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe Stellung zum Thema Fluchtursachen: „60 Millionen Menschen sind auf unserer Erde auf der Flucht – vor Krieg und Gewalt, Hunger und Elend oder Perspektivlosigkeit: Nie gab es das immerwährende Thema Flucht in dieser gewaltigen Dimension. Fliehen […] Weiterlesen …

Gala-Dinner im Schloss Blutenburg für Kinder in Afrika (Mynewsdesk) München (12. Juli 2016). Mit einem Gala-Dinner im Münchner Schloss Blutenburg am 14. Juli setzt der Bauträger Concept Bau sein soziales Engagement im westafrikanischen Niger fort. Seit zehn Jahren engagiert sich die Stiftung des französischen CONCEPT BAU-Mutterunternehmens Les Nouveaux Constructeurs (LNC) für die Schulausbildung in abgelegenen afrikanischen Dörfern ? und ermöglichte damit bisher mehr […] Weiterlesen …

Alexander Putz wirft Hut um FDP-Landesvorsitz in den Ring MÜNCHEN/LANDSHUT – Duell um den Landesvorsitz der bayerischen FDP: Alexander Putz, 52-jähriger selbstständiger Bauingenieur und Kreisvorsitzender aus dem niederbayerischen Landshut, hat seine Kandidatur gegen den bisherigen liberalen Landeschef Albert Duin angekündigt. „Reflektiert statt reflexartig – die Stimme der FDP ist notwendiger denn je“, erklärte Putz in einem Schreiben an seine Parteifreunde. Rund 400 Delegierte wählen […] Weiterlesen …

Kitas im ländlichen Raum: Wie geht es weiter? Was passiert, wenn die Kinder ausbleiben? Kindertageseinrichtungen (Kitas) benötigen neue Konzepte, um ihr Bestehen zu sichern. Besonders betroffen: Einrichtungen auf dem Land. Während des Kongresses Invest in Future (http://www.invest-in-future.de) (27./28. Oktober 2014 in Stuttgart) stellt Gerhard Dix, Referatsdirektor des Bayerischen Gemeindetages, mögliche Lösungen vor. Stuttgart – "Was bedeuten die wichtigsten Zukunftstrends in Gesellschaft und Arbeitswelt fü Weiterlesen …