START » Posts tagged with » migranten

Deutschland: Medien, Wahrheit, Lüge und kriminelle Flüchtlinge Eine neue Studie von Kriminologen um den Experten Pfeiffer legt nahe, dass der Anstieg von Gewaltstraftaten in Deutschland vor allem auf die zunehmende Zahl von Flüchtlingen zurückzuführen ist. Pfeiffers Team untersuchte Zahlen für Niedersachsen, die seinen Angaben zufolge aber bundesweit repräsentativ sind. Zentrale Aussagen der Studie belegen folgendes: Aufenthaltsperspektive – Vor allem Flüchtlinge aus Algerien, […]

Kommunikationsexperte Michael Oehme erklärt, warum der Europäische Gerichtshof Ausnahmen vom EU-Asylrecht ablehnt St.Gallen, 02.08.2017. In dieser Woche macht Kommunikationsexperte Michael Oehme auf ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aufmerksam, welches die geltenden EU-Asylregeln bestätigt. So entschieden die Luxemburger Richter, dass Abweichungen von diesem Gesetz während der Flüchtlingskrise 2015 trotz der Ausnahmesituation in Ländern wie Kroatien nicht zulässig seien. „Während der Flüchtlingswelle im Spätsommer 2015 sind viele Migranten […] Weiterlesen …

Krise ohne Grenzen – Hintergründe und Kollateralschäden deutscher Flüchtlingspolitik Weltweit sind um die 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In der Menschengeschichte ist dies in diesem Ausmaß bisher noch nie geschehen. Durch die neue Völkerwanderung entstehen große Probleme für die Herkunfts-, Transit- und Zielländer, wie Deutschland. Doch anstatt Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen, verstärkt die Bundesregierung das Problem: Ihre Willkommenspolitik sendet den Migranten falsche Versprechen […] Weiterlesen …

Köln/Obdachlosigkeit: Freier Wähler will genaue Zahlen und fordert Ehrlichkeit. (Köln/Rodenkirchen) Bezirksvertreter Torsten Ilg von den Freien Wählern ist besorgt über die Zunahme von Obdachlosigkeit in Köln, und dass über die Hintergründe der Personen so wenig bekannt ist: „Laut dem Sozialdienst Katholischer Frauen führt der knappe Wohnraum in Köln ungewollt zu einer Konkurrenz von Obdachlosen und Flüchtlingen. Das haben wir FREIEN WÄHLER in der Bezirksvertretung […] Weiterlesen …

Agenda News: Merkel und Seehofer – getrennt statt vereint (Lehrte, 02.08.2016) Wie naiv muss man sein, wenn man eine uneingeschränkte, unkontrollierte Grenzöffnung verfügt und darauf verweist, „das schaffen wir“ und nicht sagen kann, wie. Es ist grotesk von Seehofer, dass er sich davon scharf distanziert und meint, dass man die Zukunft nur durch Solidarität gewinnt. Zwei Persönlichkeiten, die in der Tradition konservativer Vorgänger Deutschland […] Weiterlesen …

Integration – Fürstenecker Impulse, Pfingsttagung 2016 – Umgang mit Fremdheit, Annäherung und Vertrautheit Die Akademie BURG FÜRSTENECK lädt ein zur Pfingsttagung „Fürstenecker Impulse“ vom 13. bis 16. Mai 2016. Das Thema dieses Jahres lautet „Integration – Umgang mit Fremdheit, Annäherung und Vertrautheit“. Mit inhaltlichen Impulsen, kreativen Workshops und offenen Gesprächen nähern sich die Teilnehmenden in lockerer Atmosphäre dem Themenkomplex. BURG FÜRSTENECK liegt zentral in Deutschland im Landkreis Fulda […] Weiterlesen …

WeSpeakMusic – Ein Weg zur Integration Die Frage, wie tausende junger Migranten in Deutschland integriert werden können, beschäftigt Politik und Gesellschaft. Wir müssen Sprachbarrieren überwinden und uns gegenseitig kennenlernen, dachte sich der Verein lifenotes e.V. und startete das bundesweite Projekt WeSpeakMusic. Mit Musik kennen Vereinsvorstand Ron Traub und sein Team sich aus, denn seit Jahren werden lifenotes Musikprojekte in vielen sozialen […] Weiterlesen …

Der Migrant – Polithtriller setzt sich mit hochaktuellen Themen auseinander Bakary Dayan, ein junger Muslim, macht sich auf den Weg von Afrika nach Europa. Seine gefährliche Reise führt ihn von seinem Heimatland Mali über Algerien nach Spanien und von dort nach Paris, wo er eine Zeit lang als Illegaler lebt und arbeitet. Bei einem terroristischen Anschlag auf eine Synagoge rettet er einem französischen Polizisten das […] Weiterlesen …

Migranten nutzen Gesundheitsvorsorge in Deutschland Versorgungsforschung von Migranten in Berlin: GeWINO stellte erste Ergebnisse der Berliner Migrantenstudie bei der Landesgesundheitskonferenz Berlin vor Weiterlesen …

Bald 15 Millionen weniger Jobs – Ein Fanal (Agenda 2011-2012) Wer sich am Tag nach der Debatte zum Bundeshaushalt 2016, in Zeitungen oder anderen Medien, einen Überblick darüber verschaffen wollte, wurde bitter enttäuscht, es gibt keinen Hinweis darauf. Der Kommentar der ARD beschränkt sich auf die Flüchtlings- und Terrorkrise. In den Medien fand die Debatte nicht statt. Warum sich auch mit so unbedeutenden […] Weiterlesen …