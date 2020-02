Buchneuerscheinung: Blauer Stern auf weißem Grund – Die Wahrheit über Israel

Aber muss das Recht eines Staates auf seine Existenz denn erst bewiesen werden? Während eingefleischte Israel-Hasser und ganze Staatsregierungen wie die des Iran, ganz offen die Auflösung des Staates Israel fordern, gestehen andere dem jüdischen Staat nur eine Art “Minimal-Existenzberechtigung” mit starken Einschränkungen zu. Schließlich sei ja der Staat Israel ein künstliches Gebilde, das von den bösen Zionisten, die ja bekanntlicherweise die ganze Welt beherrschen, in einem arabischen Land namens Palästina gegründet worden, dessen “ursprüngliche Bevölkerung” bestialisch vertrieben worden sei und die seither auf den Tag der Rückkehr in “ihr” Land warte, das ihnen weggenommen worden sei. Viele versuchen ihre Meinung derart zu kaschieren, dass beide “Völker” gleichberechtigt seien und sich einigen müssten, wie das Staatsgebiet Israels zwischen diesen beiden Völkern aufzuteilen ist. Zu dieser Frage äußern sich alle Staaten und Institution der Welt. Das Schicksal des “palästinensischen Volkes” scheint allen am Herzen zu liegen. Und wenn Israel von sogenannten Palästinensern angegriffen wird und es wagt, sein Gebiet zu verteidigen, wird Zeter und Mordio geschrien.

Bibliographische Daten:

epubli

467 Seiten

Taschenbuch

ISBN: 9783750279902

Autor: Roland M. Horn

Erscheinungstermin: 08.02.2020

? 14,99 (Printbuch) ? 8,49 (ebook)