Thomas Jung: „Endlich gemeinsam gegen islamistischen Terror“

Für das Training von Spezialeinsatzkräften auch

für den Kampf gegen islamistischen Terror soll es bald ein

gemeinsames Berliner und Brandenburger Einsatztrainingszentrum in

Brandenburg geben.

Die Zahl der Salafisten liegt in Berlin bei etwa 1000. Knapp die

Hälfte davon ist gewaltorientiert. 130 Szene-Anhänger aus Berlin sind

in dschihadistische Kampfgebiete ausgereist, 60 von ihnen sind nach

Geheimdienstangaben zurückgekehrt. Die Anzahl der als „Gefährder“

eingeordneten Islamisten liegt im „mittleren bis oberen zweistelligen

Bereich“, in Brandenburg im unteren zweistelligen Bereich.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Reichlich spät kommt aus Berlin der Ruf zum gemeinsamen

Präventionstraining gegen islamistische Extremisten. Der rote

Brandenburger Innenminister muss sich erst bitten lassen. Angesichts

der islamistischen Gefahr aus dem benachbarten Berlin sehe ich den

Aufbau eines gemeinsamen Einsatztrainingszentrums als absolut nötig

an. Nur gemeinsam kann man dieser Gefahr wirkungsvoll begegnen.

Darüber hinaus müssen wir verstärkt gefährliche Islamisten besser

elektronisch überwachen und beim geringsten Anzeichen einer illegalen

Tat sofort abschieben. SPD-Innenminister Schröter hat in diesem Punkt

bisher kaum etwas getan. In seinem Polizeigesetz gibt es da noch

erheblichen Nachholbedarf.“

