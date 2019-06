Thomas Jung: „Grenzgemeinden werden immer unsicherer“

Die Kriminalität in den 24 brandenburgischen

Gemeinden entlang der deutschpolnischen Grenze stieg im vergangenen

Jahr erstmals seit 2013. 2018 wurden in den Grenzgemeinden insgesamt

18 618 Straftaten gezählt, fünf Prozent mehr als 2017 (17 766 Fälle).

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Der rote Innenminister hat gerade noch erklärt, dass Brandenburg

sicherer geworden ist. Die Zahlen sprechen in der Grenzregion

deutlich dagegen. Auch hier hat SPD-Innenminister Schröter wieder die

Statistik kräftig verbogen. Gerade in der Grenzregion können wir uns

ein von Rot-Rot weichgespültes Polizeigesetz nicht erlauben. Die

Zusammenarbeit mit den polnischen Ermittlern muss rasch vertieft und

weiter ausgebaut werden. Neue Räumlichkeiten am Grenzübergang in

Swiecko müssen her. Straftäter müssen auch leichter nach Polen

abgeschoben und dort inhaftiert werden können.“

