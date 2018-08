Thomas Jung: „Potsdams Oberbürgermeister handelt eindeutig gesetzwidrig“ (FOTO)

Der Familiennachzug für sogenannte „Flüchtlinge“, die subsidiärenSchutz genießen, also auch für Menschen deren Asylbegehren abgelehntwurde, die in Deutschland lediglich geduldet sind, ist seit Mittwochwieder in Kraft. Sie können jetzt – in begrenztem Umfang –Familienangehörige nachholen. Potsdams Oberbürgermeister Jakobs vonder SPD reicht das offenbar nicht. Er will sich einer Initiativenordrhein-westfälischer Städte anschließen, die freiwillig noch mehr„Flüchtlinge“ aufnimmt. Vorwiegend solche, die sich aus meistvermeintlicher Seenot haben retten lassen.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger

Landtag, Thomas Jung, meint dazu: „Während wir noch gar nicht wissen,

wie viele so genannter –Flüchtlinge– mit Handy, aber oft ohne Pass,

noch ins Land kommen, will Potsdams OB noch zusätzlich Menschen nach

Brandenburg holen, und das ohne Rechtsgrundlage. Damit handelt das

Oberhaupt der brandenburgischen Landeshauptstadt eindeutig

gesetzwidrig.“

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell