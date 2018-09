Thomas Jung: Weichgespült – Machterhalt ist dem roten Innenminister wichtiger als die Sicherheit im Land (FOTO)

Ein überarbeiteter, stark entschärfter Entwurf des neuenBrandenburger Polizeigesetzes ist den betroffenen Ministerienzugeleitet worden. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will dieNeufassung des Gesetzes noch im September durch den Landtag bringen.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger

Landtag, Thomas Jung, meint dazu:

„Der Innenminister hat seinen eigenen Vorschlag vom linken

Koalitionspartner weichspülen lassen. Er sich seinen Schneid abkaufen

lassen. Keine Fußfessel für islamistische Gefährder, keine

Online-Durchsuchung, nicht einmal ein Überprüfen der Suchmaschinen –

was im übrigen Google jeden Tag mit Millionen von Bürger tut, darf

die Brandenburger Polizei bei Terroristen. Damit stellt der rote

Innenminister die Rechte normaler Bürger hinter die von verdächtigen

Terroristen. Was soll es dann bringen, wenn man Messenger-Dienste

überwacht, während das E-Mailfach eines Verdächtigen tabu bleibt? Die

Gesetzesnovelle ist nicht schlüssig, nicht stringent. Man hätte sie

bundeseinheitlich dem bayerischen Polizeigesetz anpassen sollen. So

kostet sie viele Überstunden in einem Land mit viel zu wenig

Polizisten. Der Innenminister macht hier schon wieder einen

gefährlichen Alleingang, nur zum Zweck des Machterhalts seiner

rot-roten Koalition. Dabei geht es doch um unser aller Sicherheit.“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell