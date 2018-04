Thomas Kreuzer: Wer Linksextremismus und Islamismus nicht bekämpft, braucht sich über den genauso schlimmen Rechtsextremismus nicht wundern

„Die CSU ist die Kraft, die jede Form von

Extremismus ohne ideologische Scheuklappen bekämpft.“ Das sagt Thomas

Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag als

Reaktion auf den heute vorgestellten neuen Verfassungsschutzbericht.

In diesem wird unter anderem festgestellt, dass der Islamismus ein

wachsendes Problem sei.

Der Staat müsse dem Linksextremismus ebenso von Grund auf den

Kampf ansagen, wie dem Rechtsextremismus. „Es gibt keinen guten

Extremismus. Im Gegenteil: Wir beobachten gerade, wie der wachsende

Islamismus auch den Rechtsradikalen Auftrieb gibt. Das gleiche gilt

für den Linksradikalismus. Deshalb müssen alle Auswüchse mit aller

Kraft bekämpft werden.“ Kreuzer habe deshalb kein Verständnis dafür,

dass die Grünen und die SPD in Bayern immer nur einseitig den

Rechtsextremismus ansprechen würden. „Wer Linksextremismus und

Islamismus nicht bekämpft, braucht sich über den genauso schlimmen

Rechtsextremismus nicht wundern.“

Gerade beim Islamismus dürfe die zunehmende Zahl von Gefährdern

nicht einfach als statistische Größe hingenommen werden. „Ich bin

froh, dass sowohl das bayerische Innenministerium, wie auch das

Bundesinnenministerium in Hand der CSU sind. Das garantiert

entschlossenes Handeln und abgestimmte Politik aus einem Guss“, so

der CSU-Politiker, der auch Vizechef der deutschen

Unions-Fraktionsvorsitzendenkonferenz ist. Für Radikale und

Extremisten dürfe es weder einen kulturellen, noch einen

ideologischen Bonus geben. „Alle schaden der Demokratie

gleichermaßen. Mit Extremismus ist es wie mit einer Seuche: Man muss

sie frühzeitig bekämpfen, bevor sie sich immer weiter ausbreitet und

es irgendwann zu spät ist.“

Jens Spahn und Alexander Dobrindt hätten natürlich Recht, so

Kreuzer, „wenn sie beklagen, dass in aktuell oder ehemals

SPD-geführten Ländern zu lange bei bestimmten Brennpunkten

weggeschaut wurde. Die Stichworte Rote Flora, Rigaer Straße oder

manche Viertel im Ruhrgebiet sind dicke Punkte im innenpolitischen

Sündenregister der SPD.“

Der Staat müsse entschlossen zeigen, dass er seine volle

Handlungsfähigkeit hat. „Deshalb müssen wir auch das von

Bundesminister Spahn angesprochene Problem diskutieren, dass ein zu

geringes Strafmaß oder häufige Bewährungsstrafen bestimmte Milieus zu

strafbarem Handeln förmlich einladen und das Ansehen des

Rechtsstaates gefährden“, sagte Kreuzer abschließend. Das

„Ablenkungsmanöver von SPD und Grüne, wonach ja die Union seit über

zehn Jahren den Bundesinnenminister stellt, geht ins Leere. Oder

waren es nicht diese beiden Parteien, die in Bundestag und Bundesrat

nahezu alle Verbesserungen im Bereich der Inneren Sicherheit bekämpft

haben?“, fragte Kreuzer. Im Übrigen liegt das Gefahrenabwehrrecht in

der Zuständigkeit der Länder. Hier haben gerade rot-grün regierte

Länder noch erheblichen Nachholbedarf, während Bayern bundesweit

Vorreiter ist, wenn es darum geht, die Polizei mit den notwendigen

Befugnissen auszustatten, um Kriminalität und Extremismus wirksam und

auf der Höhe der Zeit zu bekämpfen. SPD und Grüne wollen es aber nach

wie vor nicht wahrhaben: Innere Sicherheit hat für die Menschen im

Land oberste Priorität. Und die CSU ist der Garant dafür, dass die

Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sicher leben können.“

