Tipps zur Geldanlage mit gutem Gewissen – Verbraucherzentralen informierenüber ethisch-ökologische Geldanlagen

– In 15 Städten bieten Verbraucherzentralen kostenlose Vorträge

und Sonderberatungen zu nachhaltigen Finanzprodukten an

– Angebote sind Teil der Aktionswoche anlässlich des 10-jährigen

Jubiläums der Nationalen Klimaschutzinitiative

– Informationen zu unterschiedlichen Anlageformen: vom

nachhaltigen Girokonto bis zu „grünen“ Investmentfonds

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Nationalen

Klimaschutzinitiative (NKI) informieren Verbraucherzentralen zwischen

dem 17. und 23. September 2018 über ethisch-ökologische

Finanzprodukte. Ziel der Aktionen ist es, das Thema „nachhaltige

Geldanlage“ bei Verbrauchern bekannter zu machen und für mehr

Transparenz in diesem Marktsegment zu sorgen.

Verbraucherinnen und Verbrauchen können mit ihrer Geldanlage den

Umweltschutz oder auch die Menschenrechte stärken. So können sie

Geldanlagen wählen, die etwa den Ausbau der erneuerbaren Energien

fördern oder die Finanzierung von Waffengeschäften, Atomkraft oder

Kinderarbeit ausschließen. Doch welche Angebote am Markt gibt es? Und

halten alle, was sie versprechen?

„Im Rahmen der Aktionswoche zum 10-jährigen Bestehen der

Nationalen Klimaschutzinitiative möchten wir Verbraucherinnen und

Verbraucher darauf aufmerksam machen, wie sie mit ihrer Geldanlage

einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten können“, sagt

Ulrike Brendel, Leiterin des Projekts „Gut fürs Geld, gut fürs Klima“

bei der Verbraucherzentrale Bremen. Gleichzeitig rät sie zum

bedachten Handeln. Nicht alles, was auf dem ersten Blick als grüne

oder nachhaltige Geldanlage verkauft wird, verdient diesen Namen. „Es

gibt auch unseriöse Angebote am Markt, und einige Umweltinvestments

sind schlichtweg zu riskant „, betont Brendel.

In Vorträgen und kostenlosen Einzelberatungen informieren die

Expertinnen und Experten der Verbraucherzentralen in 15 Städten über

ethisch-ökologische Finanzprodukte: vom Girokonto über klassische

Sparprodukte bis zu Investmentfonds mit Nachhaltigkeitsansatz. Dabei

haben sie nicht nur die Nachhaltigkeit der Investition im Blick,

sondern auch die Rendite, Verfügbarkeit und Sicherheit der

Geldanlage.

An der Aktion beteiligen sich die Verbraucherzentralen in Bremen,

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen,

Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Veranstaltungen werden in den

Beratungsstellen in Bremen, Hannover, Bielefeld, Köln, Mühlheim/Ruhr,

Mainz, Chemnitz, Auerbach, Halle/Saale, Magdeburg, Flensburg, Kiel,

Lübeck, Heide und Norderstedt angeboten.

Alle Termine finden Sie hier: http://ots.de/G2pnqr

Weitere Informationen

Nationale Klimaschutzinitiative

www.so-geht-klimaschutz.de/Aktionswoche

www.klimaschutz.de

Projekt „Gut fürs Geld, gut fürs Klima“ und nachhaltige

Geldanlagen Informationsportal www.geld-bewegt.de der

Verbraucherzentrale

