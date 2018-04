Sky und National Geographic kämpfen gemeinsam gegen die Verschmutzung der Ozeane

– National Geographic stellt 10 Mio. Dollar für die Unterstützung

der Aktivitäten von Sky Ocean Ventures bereit

– Sky und National Geographic kooperieren bei einer neuen Reihe

von Stipendien, Innovation Challenges und Veranstaltungen zur

Bekämpfung von Plastik in den Meeren und Förderung von

Unternehmensinnovationen

– Die Zusammenarbeit wird die bisher größte globale Medienkampagne

zur Reduzierung von Plastikmüll im Meer schaffen

Sky und National Geographic haben heute angekündigt, dass sie ihre

Kräfte im Kampf gegen die zerstörerischen Auswirkungen von

Plastikmüll in den Weltmeeren bündeln werden. National Geographic

wird 10 Millionen Dollar, seine wissenschaftliche Expertise,

Stipendien und Medienreichweite für die Unterstützung der Aktivitäten

von Sky Ocean Ventures bereitstellen.

Sky Ocean Ventures wurde von Sky im März 2018 mit einem ersten

Investitionsvolumen in Höhe von 25 Mio. Pfund mit dem Ziel gestartet,

Investitionspotentiale bei Unternehmen zu erschließen, mit denen die

Plastikkrise in den Weltmeeren gelöst werden kann. Die National

Geographic Society schließt sich der Initiative an und wird nicht nur

ihr weltweites Netzwerk von Wissenschaftlern und Akademikern

zusammenführen, um die Vision des Fonds zu unterstützen, sondern auch

ein finanzielles Engagement eingehen, das sich auf Aktivitäten

konzentriert, die mit der Mission, den Werten und Zielen in Einklang

stehen. Zu den Aktivitäten gehören:

– Stipendien: Gezielte Förderung durch die National Geographic

Society und Sky für Projekte, die Plastikmüll deutlich

reduzieren, bevor er in die Ozeane gelangt. Projekte, die zum

Ziel haben, innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen

verhindert werden kann, dass Plastik in den Wasserkreislauf

gelangt – mittels verbessertem Recycling, Abfallmanagement oder

anderen Mitteln – sowie Methoden, mit denen Stakeholder

motiviert werden, Lösungen zu entwickeln, die den Verbrauch von

Plastik und die Weiterleitung in den Wasserkreislauf massiv

einschränken, werden priorisiert

– Innovation Challenges: Eine Reihe von Innovation Challenges

werden konzipiert, um führende Lösungen und

Unternehmenstechnologien zu finden, zu würdigen und zu

unterstützen, die Plastikmüll vermeiden und seine Auswirkungen

auf die Ozeane verringern

– Events: Eine Reihe von Events mit dem Ziel, Branchenführer,

Unternehmen, Institutionen und Stiftungen mit Fokus auf die

Verschmutzung der Meere durch Plastikrückstande

zusammenzubringen und zu vernetzen, werden ins Leben gerufen

Mit dem historischen Hintergrund von National Geographic und dem

Vermächtnis des Unternehmens im Bereich Natur- und Umweltschutz ist

National Geographic für eine besondere Rolle im Rahmen der Kampagne

prädestiniert.

Diese jüngste Zusammenarbeit baut auf dem im Herbst 2017

gestarteten Grassroots-Stipendiums-Programm von Sky und der National

Geographic Society auf, bei dem es darum ging, zehn junge Akademiker

für die Durchführung maritimer Forschungsprojekte zu finden, die nun

von National Geographic finanziert und unterstützt werden. Drei der

Stipendiaten wurden nun für ein zusätzliches Sky Ocean Rescue

Stipendium ausgewählt und werden ab jetzt von Sky zusätzlich

gefördert und betreut, um die Wirkung ihrer Forschung zu erhöhen. Im

Rahmen der Zusammenarbeit wird National Geographic Partners auch sein

einzigartiges und inspirierendes Storytelling, seine preisgekrönte

Fotografie und seinen renommierten Journalismus nutzen, um dieses

kritische Thema und die innovativen Lösungen, die die Zusammenarbeit

mit Sky Ocean Ventures ermöglicht, ins Rampenlicht zu rücken.

Gemeinsam wird diese neue Zusammenarbeit die bisher größte globale

Medienkampagne zur Reduzierung von Plastikmüll im Meer schaffen.

Jeremy Darroch, Chief Executive Sky Group, sagt über die

Zusammenarbeit:

„National Geographic ist weltweit führend in den Bereichen

Wissenschaft und Entdeckung und verfügt über eine Expertise, ein

Wissen und eine Reputation, die nur ein Unternehmen erreichen kann,

dass sich bereits seit über einem Jahrhundert dem Schutz unseres

Planeten widmet. Ich freue mich sehr, dass wir diese Vision teilen

und ein gemeinsames Verständnis dafür haben, dass es dringend an der

Zeit ist, zu handeln und nachhaltige Lösungen für das Plastikproblem

zu finden. Gemeinsam werden wir echte Fortschritte erzielen und ich

freue mich darauf, weitere finanzielle und nichtfinanzielle Partner

mit ins Boot zu holen.“

Gary Knell, CEO von National Geographic Partners, fügt hinzu:

„Sky Ocean Ventures ist ein ambitioniertes neues Projekt, das

bahnbrechendes Denken unterstützt und in neue Ideen investiert, die

auf den Einfluss von Kunststoff auf unsere Ozeane und das Meeresleben

abzielen. National Geographic wird unser globales Medienportfolio

nutzen, um den Schutz unserer Ozeane zu fördern und neue Wege zu

finden, um die Welt, in der wir leben, besser zu schützen.“

Jonathan Baillie, Chief Scientist und SVP, Grants und Exploration

bei der National Geographic Society ergänzt:

„Dies ist eine einzigartige Gelegenheit auf der 130-jährigen

Geschichte der National Geographic Society aufzubauen, weiterhin in

mutige Menschen mit transformativen Ideen zu investieren und die

Kraft unserer Geschichtenerzähler zu nutzen, um einen Planeten im

Gleichgewicht zu erreichen. Bis 2025 werden Sky und National

Geographic dazu beigetragen haben, dass Menschen Maßnahmen ergreifen,

um ihren eigenen Kunststoff-Fußabdruck zu reduzieren, dass

Unternehmen die Art und Weise, wie sie mit ihrer Lieferkette und

Innovationen im Bereich Kunststoff umgehen, verändern sowie in

Technologien mit hohem Transformationspotenzial investiert haben oder

diese unterstützen.“

Mit Sky Ocean Rescue wird Sky weiterhin einfache, im täglichen

Leben anwendbare Mittel und Wege fördern, mit denen verhindert werden

kann, dass unsere Ozeane in Plastik ersticken. Sky geht hier mit

eigenem Beispiel voran, indem sich das Unternehmen verpflichtet hat,

das erste FTSE 100 Unternehmen zu werden, das den Verbrauch von

Einweg-Kunststoffen bis 2020 komplett einstellt. Damit werden 1.000

Tonnen Plastik aus der Versorgungskette und dem operativen Geschäft

entfernt – das entspricht dem Gewicht von sieben Blauwalen. Sky

fördert und unterstützt Innovationen mit Sky Ocean Ventures und

arbeitet daran, weitere Unternehmen für ihr Vorhaben zu gewinnen.

Sky Ocean Rescue folgt der erfolgreichen Sky Rainforest Rescue

Kampagne, die mit der Unterstützung der Sky Kunden mehr als 9 Mio.

Pfund gesammelt hat, mit denen eine Milliarde Bäume im Amazonas

gerettet werden konnten. Vor zehn Jahren wurde Sky das erste

kohlenstoffneutrale Medienunternehmen und ist aktuell in den Top 8

der nachhaltigen Unternehmen der „Green Rankings“ von Newsweek

gelistet. Weiterhin hat das Unternehmen die Silver Class des Dow

Jones Sustainability Index erreicht und wird unter den FTSE4Good

geführt.

