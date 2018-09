Seelisches Gleichgewicht für HIV-Patienten fördern: Onlineportal My-MicroMacro.net bietet Unterstützung mit SEELE+

Hierzulande sind HIV-Patienten medizinisch sehr gut

versorgt. Doch wie steht es um ihr emotionales Empfinden im Verlaufe

der Erkrankung? Gemeinsam mit der GfK (Gesellschaft für

Konsumforschung, Nürnberg) hat Janssen Deutschland eine Analyse

durchgeführt, um zu verstehen, welche Erfahrungen Patienten im Laufe

der Erkrankung machen und wie diese sich auf das seelische

Wohlbefinden auswirken. Der Fokus lag hierbei auf dem sogenannten

Patient Pathway, dem individuellen Behandlungsweg des HIV-Patienten.

Ziel war es unter anderem, mögliche Lücken in der Versorgung zu

identifizieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse hat Janssen in dem

neuen Feature SEELE+ aufbereitet, das ab sofort auf dem

Patientenportal My-MicroMacro.net verfügbar ist.

Die Analyse deckte auf, dass viele HIV-positiv diagnostizierte

Patienten im Laufe der Erkrankung mehrere seelische Krisen

durchlaufen können. Am häufigsten kommen Depressionen vor.[1] Mit

SEELE+ hat Janssen daher auf My-MicroMacro.net einen Schwerpunkt auf

das seelische Befinden von Patienten mit HIV gelegt. Sie werden

direkt in ihrer jeweiligen Situation abgeholt – ob unmittelbar nach

ihrer Diagnose oder bei Herausforderungen im Alltag.

Das Informationsangebot rund um HIV und Psyche bietet Betroffenen,

Angehörigen und Interessierten nützliche Ratschläge zur

Therapeutensuche, dem Ablauf der Therapie und der Kostenerstattung.

Für die Suche nach Fachärzten, Beratungsangeboten und auf HIV

spezialisierte Apotheken, gibt es auf der Webseite einen

Adressfinder, der Spezialisten in der näheren Umgebung aufführt. Das

neue Feature SEELE+ bietet zusätzlich erste Informationen zu

seelischen Begleiterkrankungen. Zudem können sich Interessierte zu

Themen wie Depressionen und Ängsten informieren und dazu unabhängige

Experten kontaktieren. Diese antworten zeitnah innerhalb von 72

Stunden auf Fragen und Nachrichten.

Das Beratungsangebot auf My-MicroMacro.net kann das

Beratungsgespräch ergänzen, die Wartezeit auf einen Termin bei einem

Psychotherapeuten überbrücken oder die Freiheit schaffen, sich den

Themen zu widmen, die in den Fokus gerückt werden sollen. Über den

Patient Pathway haben Patienten die Möglichkeit Informationen

speziell zu den verschiedenen Stadien der Erkrankung einzuholen

(beispielsweise Prävention und Ansteckung, Diagnose und Behandlung,

Wissen zu oder gut leben mit HIV). Das Informations- und

Vernetzungsportal bietet Patienten, Betroffenen und Angehörigen

außerdem die Möglichkeit, sich im Bereich „Somebuddy like me“ mit

Gleichgesinnten anonym auszutauschen.

Auch die Broschüren „SEELE+“ und „360° HIV“ stehen unter

www.my-micromacro.net zum Download bereit. Hier können sich Patienten

und Interessierte offline noch einmal in Ruhe über eben jene Themen

informieren, die sie betreffen oder interessieren. Der Arzt kann die

Broschüren außerdem direkt über Janssen anfordern und den Patienten

als Einstieg in die Themen rund um HIV und Psyche an die Hand geben.

