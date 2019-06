Training Industry Awards 2019 / Top-Anbieter für Leadership Training, Training Outsourcing sowie Content Development

Drei neue Auszeichnungen werden der Integrata

Cegos Group, als Teil der international agierenden Cegos

Unternehmensgruppe, zuteil: Auch 2019 hat Training Industry die

Unternehmensgruppe in die Liste der Top 20 Training Companies

weltweit aufgenommen, als „Top 20 Leadership Training Company“, als

„Top 20 Training Outsourcing Company“ sowie als „Top 20 Content

Development Company“.

Zum vierten Mal in Folge nimmt die Cegos Group mit der

Auszeichnung „Top 20 Leadership Training Company“ beim

internationalen Ranking von Training Industry eine Spitzenposition

ein. Auch als „Top 20 Training Outsourcing Company“ wird die Cegos

Group 2019 erneut ausgezeichnet – zum fünften Mal in Folge. Darüber

hinaus wurde die Unternehmensgruppe zum neunten Mal in Folge für den

hohen Mehrwertgehalt ihrer Content-Entwicklung gewürdigt: Als „Top 20

Content Development Company“.

Weitere Auszeichnungen für die Integrata Cegos Group

Mit diesen Top-Platzierungen setzt sich für die Integrata Cegos

Group die Reihe der Auszeichnungen, die ihre führende Rolle als

Expertin in der Branche bestätigen, fort. Auch Im Deutschland Test

2019 von Focus-Money befand sich das Unternehmen in den Kategorien

„Institut für berufliche Bildung“ sowie „E-Learning-Anbieter“ unter

den drei Bestplatzierten. Außerdem wurde die Cegos Group Ende

vergangenen Jahres mit dem Brandon Hall Excellence Silver Award für

ihre innovative Lernplattform LearningHub @Cegos in der Kategorie

„Beste Software für Weiterbildungsunternehmen“ prämiert.

Hartmut Jöhnk, Vorstandsvorsitzender der Integrata Cegos Group,

betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der kontinuierlichen

beruflichen Qualifikation: „Weiterbildung ist angesichts des rasanten

Wandels im digitalen Zeitalter wichtiger denn je. Gerne unterstützen

wir unsere Kunden mit unserer Expertise bei der erfolgreichen

Bewältigung dieser Herausforderung. In diesem Zusammenhang freut uns

ganz besonders, dass wir mit unserem Angebot an

Führungskräftetrainings und Managed Training Services erneut

international zu den weltweit Besten gehören und auch auf nationaler

Ebene ganz vorne mit dabei sind.“

Das amerikanische Unternehmen Training Industry erstellt jedes

Jahr ein Ranking der besten und innovativsten Anbieter von

Trainingsservices und -technologien in der Trainingsbranche,

aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Bereichen. Die Auswahl erfolgt

anhand von Marktbeobachtungen, Best Practices und einem umfangreichen

Kriterienkatalog. Zu den Bewertungskriterien zählen unter anderem die

Branchenbekanntheit, das Leistungsspektrum sowie die weltweite

Präsenz.

Integrata AG – Cegos Group

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der

führenden europäischen Full Service-Anbieter für

Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,

Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964

und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und

Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt

über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale

Lerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hin

zum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub @Cegos bündelt

alle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen

Austausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfen

umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.

200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation

und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen

Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den

Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete

IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in

die Cegos Group integriert.

Cegos Gruppe weltweit

Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit

führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.

Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11

europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit

eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr

als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren

vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und

Technologie-Experten zählen.

Pressekontakt:

Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.de

Bozica Klein, bozica.klein@integrata.de

Integrata AG – Cegos Group

Zettachring 4, 70567 Stuttgart

Tel. +49 711 62010-201, Fax -216

Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell