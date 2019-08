Trauriger Rekord: Immer mehr Kinder Opfer von Krieg und Gewalt

2018 wurden 12.000 Kinder getötet oder verwundet,

Tausende entführt und als Kindersoldaten rekrutiert, Hunderttausende

schwerst traumatisiert. Kinder in Konfliktregionen brauchen mehr

Schutz und intensive psychologische Betreuung. Das fordert die

Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit anlässlich des Welttags

der humanitären Hilfe (19.08).

Seit die Vereinten Nationen schwerste Menschenrechtsverletzungen

gegen Kinder systematisch untersuchen, sind noch nie so viele Kinder

und Jugendliche getötet oder verletzt worden. Das geht aus dem Anfang

August veröffentlichten Bericht des UN-Generalsekretärs über Kinder

in Konflikten hervor. Die meisten wurden in Afghanistan (3.062),

Syrien (1.854) und Jemen (1.698) getötet oder verwundet.

„Und das sind nur die geprüften Fälle. Die Dunkelziffer dürfte

viel höher sein“, sagt Teresa Ngigi, Chefpsychologin der

SOS-Kinderdörfer. „Und die Meldungen der letzten Wochen über getötete

und verletzte Kinder in Syrien, Jemen und Sudan, zeigen, dass sich

das Leid der Kinder in Kriegs- und Konfliktgebieten 2019 fortsetzt.“

Kinder seien nicht nur selbst Opfer von Gewalt, sie müssten oft

schreckliche Dinge mit ansehen und seien davon schwerst

traumatisiert. „Diese Kinder brauchen spezielle Hilfe und Betreuung“,

sagt Ngigi. „Trotz 20-jähriger Erfahrung als Psychiaterin in Kriegs-

und Krisengebieten, zählt das, was Kinder in Syrien an Gewalt und

Gräueltaten miterleben müssen, zum Schlimmsten, was ich bislang

gesehen und gehört habe“, so Ngigi.

