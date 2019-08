Trauriger Rekord: Immer mehr Kinder werden Kriegsopfer

Die Zahl der Kinder, die in bewaffneten

Konflikten getötet oder verstümmelt wurden, ist im Jahr 2018 weiter

gestiegen. Dies belegt ein UN-Bericht zur Lage von Kindern in

bewaffneten Konflikten, der in New York veröffentlicht wurde. »12.000

Mädchen und Jungen wurden 2018 Opfer von Kriegen oder bewaffneten

Konflikten. Das ist ein trauriger Rekord. Nach 8.000 Opfern 2016 und

10.000 2017 ist der negative Trend ungebrochen«, sagte Birte Kötter,

Vorstand Kommunikation von terre des hommes. »Diese Zahlen sind auch

das Ergebnis der Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und

Marktplätzen in Syrien und im Jemen, der fast ausschließlich

Zivilisten zum Opfer fallen, darunter immer wieder viele Kinder. Das

muss endlich aufhören.«

Mit dem Bericht veröffentlichen die Vereinten Nationen zugleich

eine jährliche »Liste der Schande« derjenigen Länder und

Kriegsparteien, die sich schwerer Gewalttaten und Verbrechen gegen

Kinder schuldig gemacht haben. Saudi-Arabien und die Vereinigten

Arabischen Emirate fehlen auf dieser Liste, obwohl die von ihnen

geführte Militärkoalition für massive Angriffe auf die

Zivilbevölkerung im Jemenkrieg verantwortlich ist. »Ein weiteres Mal

vergibt der UN-Generalsekretär offenbar aus politischer

Rücksichtnahme die Chance, die Militärkoalition für ihren Krieg gegen

Zivilisten verantwortlich zu machen«, so Birte Kötter. »Das sinnvolle

Instrument der Liste, das Anprangern auf internationaler Ebene, wird

durch diese willkürliche Praxis entwertet. Dies sollte die

Bundesregierung am Freitag bei der Aussprache über den Bericht im

UN-Sicherheitsrat unbedingt zur Sprache bringen.«

terre des hommes fordert in diesem Zusammenhang die

Bundesregierung auf, den Vorgaben des Koalitionsvertrages zu folgen

und weitere Rüstungsexporte an die Kriegsparteien im Jemen konsequent

zu verbieten. »Die Schlupflöcher über den Weg der Kooperation mit

europäischen Partnern sind nicht zu akzeptieren. Es wird Zeit, dass

Deutschland endlich ein restriktives Rüstungsexportkontrollgesetz

verabschiedet. Mit dem Tod von Kindern darf es keine Geschäfte

geben«, so Birte Kötter.

Für Rückfragen und Interviews:

Volker Bajus, Tel.: 05 41 / 71 01-111, E-Mail: v.bajus@tdh.de

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell